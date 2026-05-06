Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AAA: Цены на бензин в США выросли в 1,5 раза по сравнению с началом конфликта с Ираном

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 14:19
    AAA: Цены на бензин в США выросли в 1,5 раза по сравнению с началом конфликта с Ираном

    Цена галлона бензина в США за последнюю неделю выросла на $0,31, достигнув в среднем $4,48 за галлон.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

    Такая цена бензина зафиксирована по состоянию на 6 мая, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил о временной приостановки военной операции Project Freedom, направленной на открытие Ормузского пролива.

    Таким образом, по данным AAA, стоимость топлива в США увеличилась на 50% с момента начала американо-израильской войны против Ирана.

    Отметим, что глобальный энергетический кризис, вызванный операцией США и Израиля против Ирана привела к перекрытию Ормузского пролива и, как следствие, к резкому росту цен на нефть.

    Соединенные Штаты Америки (США) Американская Автомобильная Ассоциация Цена на бензин Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    AAA: ABŞ-də benzin İranla münaqişənin başlamasından bəri 1,5 dəfə bahalaşıb
    AAA: Gasoline costs 50% more in US than it did before Iran war

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей