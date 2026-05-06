AAA: Цены на бензин в США выросли в 1,5 раза по сравнению с началом конфликта с Ираном
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 14:19
Цена галлона бензина в США за последнюю неделю выросла на $0,31, достигнув в среднем $4,48 за галлон.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).
Такая цена бензина зафиксирована по состоянию на 6 мая, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил о временной приостановки военной операции Project Freedom, направленной на открытие Ормузского пролива.
Таким образом, по данным AAA, стоимость топлива в США увеличилась на 50% с момента начала американо-израильской войны против Ирана.
Отметим, что глобальный энергетический кризис, вызванный операцией США и Израиля против Ирана привела к перекрытию Ормузского пролива и, как следствие, к резкому росту цен на нефть.
Последние новости
15:58
ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
15:58
Трамп назвал условия открытия Ормузского проливаДругие страны
15:57
Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалютеФинансы
15:51
Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в БакуСоциальная защита
15:48
Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026Индивидуальные
15:46
Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форумеЭнергетика
15:42
Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на бортуВ регионе
15:40
Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ АлятАПК
15:25