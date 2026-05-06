AAA: Цены на бензин в США выросли в 1,5 раза по сравнению с началом конфликта с Ираном

Цена галлона бензина в США за последнюю неделю выросла на $0,31, достигнув в среднем $4,48 за галлон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Такая цена бензина зафиксирована по состоянию на 6 мая, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил о временной приостановки военной операции Project Freedom, направленной на открытие Ормузского пролива.

Таким образом, по данным AAA, стоимость топлива в США увеличилась на 50% с момента начала американо-израильской войны против Ирана.

Отметим, что глобальный энергетический кризис, вызванный операцией США и Израиля против Ирана привела к перекрытию Ормузского пролива и, как следствие, к резкому росту цен на нефть.