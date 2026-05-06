İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Şəkidə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 06 may, 2026
    • 09:26
    Şəkidə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Şəki rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saat 02:00 radələrində Şəki şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

    "VAZ-2107" markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində maşında olan sərnişin, 23 yaşlı Elçin Əhmədli hadisə yerində ölüb. Sürücü, 22 yaşlı Ömər Tanrıverdiyev və 16 yaşlı digər sərnişin isə xəsarət alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Xəsarət alanlar
    В Шеки перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

    Son xəbərlər

    10:26

    Azərbaycan 16 yaşadək qızlardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununa çıxır

    Futbol
    10:26

    DSMF ötən ay 41 mindən çox vətəndaşı qəbul edib

    Sosial müdafiə
    10:26

    WUF13-ün əsas tədbirlərini əhatə edən proqram ictimaiyyətə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    10:20

    İlhamə Qədimova: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaqların istifadəsinə böyük imkan yaradılıb"

    ASK
    10:15

    AMB mart və aprel aylarında AZİR indeksinin orta dərəcəsini açıqlayıb

    Maliyyə
    10:11

    ADB Azərbaycanı iqlim fəaliyyətində regional lider kimi nəzərdən keçirir

    ASK
    10:10

    AMB: Xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır

    Maliyyə
    10:09

    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını artırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti