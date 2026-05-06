В Шеки перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро "Report", инцидент произошел примерно в 02:00 ночи на территории города Шеки.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Находившийся в салоне 23-летний пассажир Эльчин Ахмедли скончался на месте аварии. Управлявший автомобилем 22-летний Омер Танрывердиев и еще один пассажир в возрасте 16 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту ведется расследование.