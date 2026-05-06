В Шеки перевернулся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие
Происшествия
- 06 мая, 2026
- 09:47
В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает северо-западное бюро "Report", инцидент произошел примерно в 02:00 ночи на территории города Шеки.
Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Находившийся в салоне 23-летний пассажир Эльчин Ахмедли скончался на месте аварии. Управлявший автомобилем 22-летний Омер Танрывердиев и еще один пассажир в возрасте 16 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По данному факту ведется расследование.
Последние новости
10:29
Фото
Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделииАПК
10:28
Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса ЦельсияАПК
10:21
Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасностиИКТ
10:20
ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе АзербайджанаФинансы
10:18
АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики УзбекистанаЭнергетика
10:18
Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидийАПК
10:12
В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млнФинансы
10:11
В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13Внешняя политика
10:07