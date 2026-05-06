AMB: Qanunsuz mərc oyunları ilə bağlı xaricə ödənişlərin qarşısı alınmalıdır
- 06 may, 2026
- 13:42
Azərbaycandan qanunsuz mərc oyunları ilə bağlı xaricə yönəldilən vəsaitlərin qarşısı alınmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
"Ölkəmizdə mərc oyunları ancaq lisenziyalaşdırılmış təşkilat vasitəsilə həyata keçirilə bilər. İnanılmaz dərəcədə böyük məbləğlər xaricə ötürülür. Kimsə özünə kart hesabı açır, hamıya deyir ki, pulları bura otuzdurun, mən isə sizə xaricdə mərc oyunları təşkil edirəm. Və orada ödənişlər milyonlarla manatdır. Biz bunun qarşısını almalıyıq. Maliyyə sektoru həmin çirkli pulların axınında vasitəçi olmamalıdır, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verməlidir. Mən şəxsən bu prosesi tamamilə dəstəkləyirəm. Hansısa texniki çatışmazlıqlar həmişə olacaq, amma ümumi yanaşma belədir", - deyə o qeyd edib.