Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кязымов: Миллионы манатов выводятся за рубеж через нелегальные азартные игры

    Финансы
    • 06 мая, 2026
    • 14:29
    Кязымов: Миллионы манатов выводятся за рубеж через нелегальные азартные игры

    Необходимо предотвратить отток средств из Азербайджана за рубеж, связанный с незаконными азартными играми.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции.

    По его словам, в Азербайджане азартные игры могут проводиться только через лицензированные организации.

    "За рубеж переводятся чрезвычайно крупные суммы. Некоторые лица открывают карточные счета и предлагают переводить туда деньги для организации участия в зарубежных азартных играх. Объем таких платежей достигает миллионов манатов. Мы должны предотвратить это. Финансовый сектор не должен становиться посредником в движении подобных незаконных средств и обязан информировать Службу финансового мониторинга", - отметил Кязымов.

    Талех Кязымов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азартные игры Незаконные денежные переводы
    AMB: Qanunsuz mərc oyunları ilə bağlı xaricə ödənişlərin qarşısı alınmalıdır
    CBA: Millions of manats flow abroad through illegal gambling schemes

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей