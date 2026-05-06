Кязымов: Миллионы манатов выводятся за рубеж через нелегальные азартные игры

Необходимо предотвратить отток средств из Азербайджана за рубеж, связанный с незаконными азартными играми.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции.

По его словам, в Азербайджане азартные игры могут проводиться только через лицензированные организации.

"За рубеж переводятся чрезвычайно крупные суммы. Некоторые лица открывают карточные счета и предлагают переводить туда деньги для организации участия в зарубежных азартных играх. Объем таких платежей достигает миллионов манатов. Мы должны предотвратить это. Финансовый сектор не должен становиться посредником в движении подобных незаконных средств и обязан информировать Службу финансового мониторинга", - отметил Кязымов.