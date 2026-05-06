"Cənubtikintiservis"in səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Cənubtikintiservisin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    • 06 may, 2026
    • 09:15
    Cənubtikintiservisin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    İyunun 19-da, saat 10:00-da "Cənubtikintiservis" ASC-nin səhmdarlarının təkrar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Gülbala Əliyev küçəsi, 25 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə şirkətin 2025-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunlarının müzakirə edilməsi, eləcə də Müşahidə Şurasının və maliyyə-təftiş komissiyasının formalaşdırılması məsələləri daxildir.

    Xatırladaq ki, "Cənubtikintiservis" ASC 2003-cü ildə yaradılıb, Azərbaycanın neft-qaz sektoruna xidmət göstərən aktiv müəssisələrdən biridir. Onun nizamnamə kapitalı 1 323 694 manatdır. Şirkətin əsas səhmdarı Türkiyənin "Tekfen İnşaat" şirkətidir.

    Cənubtikintiservis ASC Maliyyə hesabatı Səhmdarların yığıncağı

