    Azərbaycan və Dünya İqtisadi Forumu yeni əməkdaşlıq planını müzakirə edib

    İqtisadiyyat
    • 14 aprel, 2026
    • 10:08
    Azərbaycan və Dünya İqtisadi Forumu yeni əməkdaşlıq planını müzakirə edib

    Azərbaycan və Dünya İqtisadi Forumu (DİF) arasında 2026-cı il üçün əməkdaşlıq planı müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazirliyin tabeliyindəki IV Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM) icraçı direktoru Fariz Cəfərov DİF-in Qabaqcıl Texnologiyalar və İnnovasiya Mərkəzinin Strateji təsir üzrə rəhbəri Manju Corcla görüş keçirib.

    Tərəflər əməkdaşlıq planı çərçivəsində prioritet istiqamətlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusilə, sənaye klasterlərinin transformasiyası və enerji sektorunda süni intellekt tətbiqləri, Strateji İntellekt platforması, Qlobal mayak şəbəkəsi, "TradeTech", "GovTech" və Süni İntellekt İdarəetmə Alyansı kimi qlobal təşəbbüslər üzrə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Görüşdə 4Sİ Azərbaycan mərkəzinin DİF-in ən aktiv 3 mərkəzindən biri olduğu qeyd olunub. Həmçinin DİF-in 4Sİ Mərkəzləri şəbəkəsi ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, birgə tədbirlərin təşkili və Azərbaycanın 4-cü Sənaye İnqilabı üzrə qlobal təşəbbüslərdə iştirakının genişləndirilməsi perspektivləri nəzərdən keçirilib.

    Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi (4SİM) Dünya İqtisadi Forumu Əməkdaşlıq planı
    Azerbaijan, World Economic Forum discuss new cooperation plan

