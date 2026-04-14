Azərbaycanda gündəm olan məşhur sinif: tullantılardan möcüzə yaradan şagirdlər - VİDEO
- 14 aprel, 2026
- 10:03
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsindəki 3 nömrəli tam orta məktəbin Fizika müəllimi Aytac Sadıqovanı artıq bir çoxları sosial şəbəkədən tanıyır. Dərs keçmə üsulu çərçivələrdən kənara çıxan Aytac müəllimin dərslərində şagirdlər sadəcə dinləyən tərəf deyil, prosesin birbaşa iştirakçısına çevrilir.
A.Sadıqova "Report"a müsahibəsində bildirib ki, indiki uşaqları yalnız kitabdan oxumaqla öyrətmək çətindir, çünki onlar sürətli informasiya axınının içərisində böyüyürlər:
"Müasir müəllim bilik ötürücü yox, onun emal olunmasında bələdçi rolunu oynamalıdır. Uşaqların işlərini və dərs prosesini paylaşmaqda məqsədim isə "Fizika çətin fəndir, anlaşılması o qədər də asan deyil" stereotipinu alt-üst etmək idi. Göstərmək istədik ki, Fizika fənni qorxulan deyil, necə maraqlı fəndir",- o, vurğulayıb.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik: