İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Yüksək Liqası: Kişi voleybolçular arasında yarımfinalın ikinci oyunları baş tutacaq

    Komanda
    • 14 aprel, 2026
    • 09:56
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsinin ikinci oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün ilk olaraq "Xilasedici" "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək.

    Ardınca "Neftçi" və "Ordu" münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Bu görüş saat 18:00-da başlayacaq.

    Oyunlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunacaq. "Xilasedici" və "Ordu" ilk matçda 3:0 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Xatırladaq ki, reqlamentə əsasən, yarımfinal mərhələsi ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarətdir. İki qarşılaşmanın nəticəsinə görə komandaların qələbə sayı bərabər olarsa, qalibi müəyyənləşdirmək üçün "qızıl set" oynanılacaq. Bürünc və qızıl medal uğrunda həlledici qarşılaşmalar isə cəmi bir oyundan ibarət olacaq.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Xilasedici VK Ordu VK Neftçi VK Murov Az Terminal VK Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    Son xəbərlər

    Digər
    Sağlamlıq
    Daxili siyasət
    Foto

    Xarici siyasət
    Maliyyə
    Şou-biznes
    Futbol
    Maliyyə
    Foto

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti