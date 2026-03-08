Tramp Rusiyanın İran müharibəsinə mümkün müdaxiləsindən danışıb
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 07:33
Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp ABŞ-İsrail əməliyyatı fonunda Rusiyanın İrana mümkün yardımına münasibət bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp mətbuat konfransında danışıb.
Amerika liderindən Moskvanın İranı hər hansı bir şəkildə dəstəkləməsi barədə bir şey bilib-bilmədiyi soruşulub və Tramp cavabında "bunu düşünmək üçün heç bir səbəbi olmadığını" deyib.
"Əgər belədirsə, deməli, onlar öz işlərini çox yaxşı görmürlər, çünki İran öz işini çox yaxşı görmür", - deyə o əlavə edib.
Son xəbərlər
07:33
Tramp Rusiyanın İran müharibəsinə mümkün müdaxiləsindən danışıbDigər ölkələr
07:02
Beyrutda oteldə partlayış nəticəsində dörd nəfər ölübDigər ölkələr
06:43
Ağ Ev İranın təhdidlərlə bağlı təhlükəsizlik bülleteninin yayımını dayandırıbDigər ölkələr
06:21
ABŞ İngiltərəyə dörd ədəd "B-1" bombardmançı təyyarə göndəribMilli Məclis
06:16
Osloda ABŞ səfirliyinin yaxınlığında partlayış baş veribDigər ölkələr
05:47
BMT-nin keçmiş qərargahı PUA tərəfindən hücuma məruz qalıbDigər ölkələr
05:05
İran Küveytin hava limanındakı yanacaq çənlərinə PUA ilə hücum edibDigər ölkələr
04:39
Tramp: ABŞ Britaniyanın təyyarədaşıyan gəmilərini gec göndərməsini yadında saxlayacaqDigər ölkələr
04:07