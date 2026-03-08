Трамп высказался о вероятном вмешательстве России в войну в Иране

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на возможную помощь Ирану со стороны России на фоне американо-израильской операции на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции, аудиоверсию которой транслировал Белый дом.

Американского лидера спросили, известно ли ему что-нибудь о том, что Москва определенным образом поддерживает Иран, на что Трамп заявил, что "не имеет никаких оснований так считать".

"Если это так, то они не очень хорошо выполняют свою работу, поскольку Иран не слишком хорошо справляется", – добавил он.

По его словам, Россия может предоставлять Ирану "всю информацию, которую хочет", но люди, которым они ее предоставляют, "перегружены".

"У нас лучшая армия на Земле. Я построил ее во время своего первого срока. К сожалению, я вынужден использовать ее сейчас", – резюмировал Трамп.