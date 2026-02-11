В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 11 февраля, 2026
- 08:57
На участке автодороги Баку–Губа, проходящем по территории Сумгайыта, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает местное бюро Report, автомобиль марки Volkswagen сбил переходившую дорогу 38-летнюю Хадиджу Кяримову.
Пешеход скончалась на месте от полученных травм. Отмечается, что в результате аварии легковой автомобиль перевернулся.
По факту ДТП ведется расследование.
