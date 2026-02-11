Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2026) Финансы

Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США Энергетика

В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода Происшествия

Глава Минэкономики Японии вылетел в США для переговоров об инвестициях и пошлинах Другие страны

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Инфраструктура

Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС Другие страны

WSJ: США направят в Нигерию 200 военных для помощи в борьбе с террористами Другие страны

В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек Другие страны