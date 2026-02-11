Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 08:57
    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    На участке автодороги Баку–Губа, проходящем по территории Сумгайыта, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает местное бюро Report, автомобиль марки Volkswagen сбил переходившую дорогу 38-летнюю Хадиджу Кяримову.

    Пешеход скончалась на месте от полученных травм. Отмечается, что в результате аварии легковой автомобиль перевернулся.

    По факту ДТП ведется расследование.

    трасса Баку-Губа смертельное ДТП пешеход
    Sumqayıtda avtomobil 38 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
