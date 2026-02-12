Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территориях

Утверждены градостроительные регламенты почти 100 поселков и сел на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров на тренинге по WUF13 для НПО на тему "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве".

По его словам, в настоящее время на освобожденных территориях проживают более 70 тыс. граждан.

"В целом осуществлено 37 переселений в различные населенные пункты на этих территориях, где для жителей созданы все необходимые условия для комфортного проживания", - отметил Джахангиров.