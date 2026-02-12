Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территориях
Инфраструктура
- 12 февраля, 2026
- 12:20
Утверждены градостроительные регламенты почти 100 поселков и сел на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров на тренинге по WUF13 для НПО на тему "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве".
По его словам, в настоящее время на освобожденных территориях проживают более 70 тыс. граждан.
"В целом осуществлено 37 переселений в различные населенные пункты на этих территориях, где для жителей созданы все необходимые условия для комфортного проживания", - отметил Джахангиров.
Последние новости
12:41
ГЭЦ объявил дату экзамена по иностранным языкам для соискателей PhDНаука и образование
12:41
В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадалиВ регионе
12:38
Фото
Представительство УВКБ ООН по Центральной Азии возглавил азербайджанецПроисшествия
12:34
Gemini от Google теперь доступна на азербайджанском языкеИКТ
12:30
Во Франции один человек погиб из-за шторма "Нильс"Другие страны
12:29
BP в 2025 году добыла с Шахдениз 27 млрд кубометров газаЭнергетика
12:25
Великобритания выделяет 500 млн фунтов стерлингов на противовоздушную оборону УкраиныДругие страны
12:20
Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территорияхИнфраструктура
12:02