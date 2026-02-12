Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территориях

    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 12:20
    Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территориях

    Утверждены градостроительные регламенты почти 100 поселков и сел на освобожденных территориях Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров на тренинге по WUF13 для НПО на тему "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве".

    По его словам, в настоящее время на освобожденных территориях проживают более 70 тыс. граждан.

    "В целом осуществлено 37 переселений в различные населенные пункты на этих территориях, где для жителей созданы все необходимые условия для комфортного проживания", - отметил Джахангиров.

    Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin şəhərsalma əsasnaməsi təsdiq olunub
    Urban planning rules approved for nearly 100 settlements in Azerbaijan's liberated lands
