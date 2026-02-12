Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin şəhərsalma əsasnaməsi təsdiq olunub
İnfrastruktur
- 12 fevral, 2026
- 11:40
Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin şəhərsalma əsasnamələri təsdiq olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Ramil Cahangirov QHT-lər üçün təşkil edilmiş "Davamlı şəhərsalmada vətəndaş cəmiyyətinin rolu" mövzusunda WUF13 üzrə təlimdə deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda azad olunmuş ərazilərdə 70 mindən çox vətəndaş yaşayır:
"Bu ərazilərin yaşayış məntəqələrinə ümumilikdə 37 köç baş tutub. Həmin məntəqələrdə vətəndaşların rifahı üçün hər bir şərait təmin olunub".
