    Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin şəhərsalma əsasnaməsi təsdiq olunub

    İnfrastruktur
    • 12 fevral, 2026
    • 11:40
    Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin şəhərsalma əsasnaməsi təsdiq olunub

    Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin şəhərsalma əsasnamələri təsdiq olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Ramil Cahangirov QHT-lər üçün təşkil edilmiş "Davamlı şəhərsalmada vətəndaş cəmiyyətinin rolu" mövzusunda WUF13 üzrə təlimdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda azad olunmuş ərazilərdə 70 mindən çox vətəndaş yaşayır:

    "Bu ərazilərin yaşayış məntəqələrinə ümumilikdə 37 köç baş tutub. Həmin məntəqələrdə vətəndaşların rifahı üçün hər bir şərait təmin olunub".

    Azad olunmuş ərazilər Kənd şəhər əsasnamə
    Утверждены градостроительные регламенты 100 населенных пунктов на освобожденных территориях
    Urban planning rules approved for nearly 100 settlements in Azerbaijan's liberated lands

