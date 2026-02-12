Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Правительство Армении решило перенести посольство в Швейцарии из Женевы в Берн

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 11:22
    Правительство Армении решило перенести посольство в Швейцарии из Женевы в Берн

    Посольство Армении в Швейцарии переносится из Женевы в Берн.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, данное решение приняло правительство на заседании в четверг.

    Отмечается, что ежегодные расходы на содержание в Берне составят 344,8 тыс. франков ($447 тыс.). Кроме того, еще 62,8 млн франков понадобится в качестве дополнительных расходов за первый год (техника, мебель, депозит).

    "Учитывая дальность между Берном и Женевой, появилась необходимость перенести посольство в столицу, что облегчит периодическое общение с представителями дипкорпуса, позволит развить двустороннее сотрудничество", - говорится в сообщении.

    Ermənistanın Cenevrədəki səfirliyi Bernə köçürülür
    Armenia decides to move its embassy in Switzerland from Geneva to Bern
