Правительство Армении решило перенести посольство в Швейцарии из Женевы в Берн

Посольство Армении в Швейцарии переносится из Женевы в Берн.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, данное решение приняло правительство на заседании в четверг.

Отмечается, что ежегодные расходы на содержание в Берне составят 344,8 тыс. франков ($447 тыс.). Кроме того, еще 62,8 млн франков понадобится в качестве дополнительных расходов за первый год (техника, мебель, депозит).

"Учитывая дальность между Берном и Женевой, появилась необходимость перенести посольство в столицу, что облегчит периодическое общение с представителями дипкорпуса, позволит развить двустороннее сотрудничество", - говорится в сообщении.