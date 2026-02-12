İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ermənistanın Cenevrədəki səfirliyi Bernə köçürülür

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 11:34
    Ermənistanın Cenevrədəki səfirliyi Bernə köçürülür

    Ermənistanın İsveçrədəki səfirliyi Cenevrədən Bernə köçürülür.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu qərar hökumət tərəfindən bu gün keçirilən iclasda qəbul edilib.

    "Bern və Cenevrə arasındakı məsafəni nəzərə alaraq, səfirliyi paytaxta köçürmək zərurəti yaranıb ki, bu da diplomatik korpusun nümayəndələri ilə vaxtaşırı ünsiyyəti asanlaşdıracaq, ikitərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə imkan verəcək", - məlumatda bildirilib.

    Правительство Армении решило перенести посольство в Швейцарии из Женевы в Берн
    Armenia decides to move its embassy in Switzerland from Geneva to Bern

