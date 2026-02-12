ЦБА выдал обязательное предписание очередному эмитенту электронных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание эмитенту электронных денег "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı".

Как сообщает Report со ссылкой на регулятор, в ходе плановой проверки были выявлены нарушения требований действующего законодательства и нормативных актов.

На основании статей 48.2.4 закона "О Центральном банке" и 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах" компании предписано устранить недостатки в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в области информационной безопасности, внутреннего контроля и управления рисками.