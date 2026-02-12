Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в Судане

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 13:04
    По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в Судане

    По меньшей мере 21 человек утонул на реке Нил в Северном Судане в результате крушения лодки.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщили представители местных властей и очевидцы.

    По информации, на борту лодки находились 30 человек, переправлявшихся через реку к северу от Хартума в среду вечером.

    Судан лодка река Нил крушение лодки
    Sudanda qayığın batması nəticəsində azı 21 nəfər ölüb
    Лента новостей