По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в Судане
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 13:04
По меньшей мере 21 человек утонул на реке Нил в Северном Судане в результате крушения лодки.
Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщили представители местных властей и очевидцы.
По информации, на борту лодки находились 30 человек, переправлявшихся через реку к северу от Хартума в среду вечером.
