По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в Судане

По меньшей мере 21 человек утонул на реке Нил в Северном Судане в результате крушения лодки.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщили представители местных властей и очевидцы.

По информации, на борту лодки находились 30 человек, переправлявшихся через реку к северу от Хартума в среду вечером.