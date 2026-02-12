İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Sudanda qayığın batması nəticəsində azı 21 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 13:09
    Şimali Sudanda Nil çayında qayığın batması nəticəsində azı 21 nəfər boğulub.

    "Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri və hadisənin şahidləri məlumat veriblər.

    Məlumata görə, qayıqda 30 nəfər olub.

    Şimali Sudan qayıq qəza
