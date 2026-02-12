Sudanda qayığın batması nəticəsində azı 21 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 13:09
Şimali Sudanda Nil çayında qayığın batması nəticəsində azı 21 nəfər boğulub.
"Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri və hadisənin şahidləri məlumat veriblər.
Məlumata görə, qayıqda 30 nəfər olub.
Son xəbərlər
13:16
"Şəfa"nın baş məşqçisi: "Səbail"lə matçda dominant tərəf biz olacağıq"Futbol
13:13
AÇG-dən ötənilki hasilatın həcmi açıqlanıbEnergetika
13:12
Gürcüstan hökuməti 6 ildən köhnə avtomobillərin idxalına qadağa qoyulmasını təklif edirRegion
13:09
Sudanda qayığın batması nəticəsində azı 21 nəfər ölübDigər ölkələr
13:09
ARTİ sertifikatlaşdırılma ilə bağlı yayılan sınaq imtahanı elanlarına münasibət bildiribElm və təhsil
13:01
Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıbHadisə
13:00
DTX: Əli Kərimli hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Azərbaycanı KTMT-nin üzvü edəcəkdiDaxili siyasət
12:58
Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının maddi yardımı ilə fəaliyyət göstərib - İTTİHAMHadisə
12:57