İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Premyer Liqa klubu "Milan"ın futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 16:36
    Premyer Liqa klubu Milanın futbolçusunu transfer edib

    İngiltərənin "Bornmut" komandası İtaliya təmsilçisi "Milan"ın müdafiəçisi Aleks Himenesi birdəfəlik transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    20 yaşlı ispaniyalı futbolçu 2025-ci ilin sentyabrından etibarən "Bornmut"da icarə əsasında çıxış edirdi. O, cari mövsüm bu klubun heyətində 23 oyuna çıxıb, 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, Aleks Himenesin "Milan"la müqaviləsi 2028-ci ilədək qüvvədə idi.

    Futbol Premyer Liqa transfer Aleks Himenes

    Son xəbərlər

    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:32

    "Bir Elin Manifesti" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Daxili siyasət
    17:31

    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    17:21

    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    17:14

    UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:11

    "Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb

    Futbol
    17:10

    SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    17:05

    Ceyms Milner Premyer Liqa rekordunu yeniləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti