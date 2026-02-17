İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 17 fevral, 2026
    • 07:00
    Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

    "Report" xəbər veirr ki, Ağdam şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 120 ailə - 419 nəfər köçürülüb.

    Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər.

    Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    Ağdam Qarabağ köç
    Foto
    В город Агдам выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Son xəbərlər

    07:23

    Tramp Kubaya qarşı hərbi əməliyyatın mümkünlüyü ilə bağlı suala cavab verməyib

    Digər ölkələr
    07:15

    Bu gün Biləsuvar, Lənkəran və Lerikin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    07:00
    Foto

    Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:43

    Ağdama qayıdan şəhid bacısı: Həsrətini çəkdiyim torpağa gedirik

    Daxili siyasət
    06:40

    Keçmiş məcburi köçkün: Ağdam keçmişimiz və kimliyimizdir

    Daxili siyasət
    06:12

    Belçika ABŞ səfirini məhkəməyə verib

    Digər ölkələr
    05:52

    Britaniyada kralın qardaşına qarşı iddiaları araşdırmaq üçün bölmə yaradılıb

    Digər
    05:14

    Britaniya bankirləri "Visa" və "Mastercard"a milli alternativi müzakirə edəcəklər

    Digər
    05:02

    ABŞ əsas danışıqlardan əvvəl İrana hərbi təzyiqi artırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti