В город Агдам выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Внутренняя политика
- 17 февраля, 2026
- 07:00
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое Возвращение на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Report, в Агдам переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На данном этапе в город Агдам переселены 120 семей - 419 человек.
Жители, вернувшиеся на родную землю, выразили благодарность за всестороннюю государственную заботу Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой.
Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.
