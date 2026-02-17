İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    • 17 fevral, 2026
    • 23:01
    Azərbaycanla Gürcüstan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib

    Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan tərəfindən siyasi məsləhətləşmələrə xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov, Gürcüstan tərəfindən isə xarici işlər nazirinin müavini Laşa Darsalia rəhbərlik edib.

    Siyasi məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan və Gürcüstan arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin hazırkı yüksək səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub, iki ölkə arasında əməkdaşlığın regionun təhlükəsizliyi və iqtisadi rifahı üçün əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb.

    Ölkələr arasında yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və siyasi dialoqun dinamikasından məmnunluq ifadə olunub, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlığın davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib.

    Görüş zamanı həmçinin iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat, tranzit, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə olunub.

    Baş nazirlərin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında İqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynadığı vurğulanıb.

    Gürcüstan tərəfinə münaqişədən sonrakı dövrdə bölgədə yaranmış yeni reallıqlar, Azərbaycanın sülh gündəliyi və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.

    Gürcüstan Azərbaycan siyasi məsləhətləşmələr
    Баку и Тбилиси провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

    Son xəbərlər

    23:11

    Sibiqa: Rusiya Ukraynadakı ABŞ şirkətlərinə məqsədyönlü şəkildə hücum edir

    Digər ölkələr
    23:01
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    22:58

    Xabi Alonso Fransa klubunun təklifini qəbul etməyib

    Futbol
    22:57

    NZS qəsəbəsində fevralın 20-dək suyun verilməsində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    22:43

    ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqları fevralın 18-də davam etdirmək barədə razılığa gəlib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:38

    Tramp Kubaya üzən gəmilərin saxlanılmasına verilən icazənin müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    22:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə naziri həbs edilib

    Digər ölkələr
    22:09

    Pezeşkian: Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq

    Region
    22:01
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri "Qəbələ" - "Sabah" oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti