    Баку и Тбилиси провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 23:08
    В Баку 17 февраля состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

    Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

    Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра Самир Шарифов, грузинскую - замглавы МИД Лаша Дарсалия.

    В ходе политконсультаций была выражена удовлетворенность высоким уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, подчеркнуто значение сотрудничества между двумя странами для безопасности и экономического процветания региона.

    Была выражена удовлетворенность динамикой взаимных визитов на высшем уровне и политического диалога между двумя странами, отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций и многосторонних форматов.

    В ходе встречи также были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, транзитной, гуманитарной и образовательной сферах.

    Было подчеркнуто, что Совместная межправительственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, возглавляемая премьер-министрами, играет важную роль в развитии двусторонних отношений.

    Грузинской стороне была предоставлена информация о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о мирной повестке дня Азербайджана и о масштабных восстановительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

    Лента новостей