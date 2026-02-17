Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başlayıb
- 17 fevral, 2026
- 16:59
İsveçrənin Cenevrə şəhərində Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundu başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
ABŞ tərəfdən danışıqlarda Prezident Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və kürəkəni Cared Kuşner iştirak edir.
Öz növbəsində, CNN telekanalının jurnalisti Heyli Britski məlumat verib ki, ABŞ nümayəndə heyətinə NATO-nun Avropadakı Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin ali baş komandanı Aleksus Qrinkevic və ABŞ ordu naziri Den Driskoll qoşulub.
Xatırladaq ki, üçtərəfli danışıqların əvvəlki raundu fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə keçirilib. ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff danışıqların konstruktiv keçdiyini bildirib.
