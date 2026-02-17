İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başlayıb

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 16:59
    Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başlayıb

    İsveçrənin Cenevrə şəhərində Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundu başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    ABŞ tərəfdən danışıqlarda Prezident Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və kürəkəni Cared Kuşner iştirak edir.

    Öz növbəsində, CNN telekanalının jurnalisti Heyli Britski məlumat verib ki, ABŞ nümayəndə heyətinə NATO-nun Avropadakı Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin ali baş komandanı Aleksus Qrinkevic və ABŞ ordu naziri Den Driskoll qoşulub.

    Xatırladaq ki, üçtərəfli danışıqların əvvəlki raundu fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə keçirilib. ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff danışıqların konstruktiv keçdiyini bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Cenevrə
    В Женеве стартовали переговоры Украины, России и США

    Son xəbərlər

    17:12

    Azərbaycan ötən il Qazaxıstandan buğda tədarükünü 5 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    17:09

    Dövlət Agentliyinin sədri: "İxrac zamanı təkrar sınaq tələbi aradan qalxır"

    Biznes
    17:09

    Şahbuzun Biçənək kənd yoluna qaya uçub

    Hadisə
    17:06

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Nyukasl"la matçda azarkeşləri sevindirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Futbol
    17:05

    Palata: OMXÇ indikatorları üzrə kəmiyyətlə yanaşı, keyfiyyət göstəriciləri də artırılmalıdır

    Maliyyə
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ"ın futbolçuları Çempionlar Liqasındakı növbəti matça məsuliyyətli yanaşırlar"

    Futbol
    17:02

    Cenevrədə ABŞ-İran danışıqlarının ikinci raundu yekunlaşıb - YENİLƏNİB

    Region
    17:00

    Azərbaycanda ötən il dövlət xətti ilə 10 minə yaxın elektron satınalma olub

    Biznes
    16:59

    Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti