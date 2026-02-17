В Женеве стартовали переговоры Украины, России и США
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 16:57
Очередной раунд переговоров Украины, России и США стартовал в швейцарском городе Женева.
Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.
С американской стороны в переговорах принимают участие спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В свою очередь журналистка телеканала CNN Хейли Бритцки сообщила, что к делегации США присоединились верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии США Дэн Дрисколл.
Напомним, что предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры "конструктивными".
