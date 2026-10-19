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    Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Грузией планируется увеличить до $2 млрд

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 13:03
    Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Грузией планируется увеличить до $2 млрд

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией планируется увеличить до $2 млрд.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на круглом столе "Грузия - Азербайджан: стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси.

    По словам дипломата, в 2025 году товарооборот между двумя странами составил $1,4 млрд. Он отметил, что Азербайджан и Грузия обладают значительным экономическим потенциалом, а руководство обеих стран ставит целью дальнейшее развитие двусторонних экономических связей.

    Гулиев также коснулся планируемых проектов в сфере зеленой энергетики. По его словам, в рамках будущих инициатив ожидается привлечение инвестиций в размере около $6-7 млрд, которые будут способствовать повышению благосостояния народов двух стран.

    Посол подчеркнул важность эффективного использования географического положения Азербайджана и Грузии, развития транспортных и экономических возможностей. Он также отметил укрепление позиций двух стран как надежных партнеров для международного сотрудничества.

    Дипломат выразил уверенность, что возникающие в двусторонних отношениях вопросы можно решать путем диалога и обсуждений.

    Фаиг Гулиев Азербайджано-грузинские отношения
    Səfir: Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin 2 milyarda dollar olması hədəflənir
    Ambassador: Azerbaijan, Georgia aim to exceed $2B in bilateral trade
    44 - Tezliklə
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