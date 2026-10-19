Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Грузией планируется увеличить до $2 млрд
- 19 октября, 2026
- 13:03
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Товарооборот между Азербайджаном и Грузией планируется увеличить до $2 млрд.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на круглом столе "Грузия - Азербайджан: стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси.
По словам дипломата, в 2025 году товарооборот между двумя странами составил $1,4 млрд. Он отметил, что Азербайджан и Грузия обладают значительным экономическим потенциалом, а руководство обеих стран ставит целью дальнейшее развитие двусторонних экономических связей.
Гулиев также коснулся планируемых проектов в сфере зеленой энергетики. По его словам, в рамках будущих инициатив ожидается привлечение инвестиций в размере около $6-7 млрд, которые будут способствовать повышению благосостояния народов двух стран.
Посол подчеркнул важность эффективного использования географического положения Азербайджана и Грузии, развития транспортных и экономических возможностей. Он также отметил укрепление позиций двух стран как надежных партнеров для международного сотрудничества.
Дипломат выразил уверенность, что возникающие в двусторонних отношениях вопросы можно решать путем диалога и обсуждений.