Rekord bir ildən sonra Çinin ixracı 2026-cı ildə də kəskin şəkildə artıb
- 10 mart, 2026
- 08:32
Çinin ixrac artımı yanvar-fevral ayları arasında sürətlənib və bu da dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatını 2026-cı ilin iki ayında rekord səviyyədə 1,2 trilyon dollarlıq ticarət profisitinə nail olmağa sövq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Çin gömrük xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Asiyanın ən böyük logistika mərkəzindən ixrac həcmi yanvar-fevral ayları arasında dollar ifadəsində 21,8% artıb ki, bu da dekabr ayında müşahidə olunan 6,6%-dən kəskin şəkildə çoxdur və Reuters-in sorğusunun 7,1%-lik orta proqnozundan xeyli yüksəkdir.
Məlumatlara görə, Çinin ticarət profisiti 213,6 milyard dollar təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni övründə qeydə alınan 169,21 milyard dollardan xeyli yüksəkdir. İqtisadçılar ticarət kəsirinin 179,6 milyard dollar olacağını proqnozlaşdırmışdılar.
İlin qalan hissəsinə nəzər saldıqda, Çinin ixrac dominantlığının sona çatacağına dair çox az əlamət görünür. ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən 2025-ci ildə bərpa edilən tarif müharibəsi Çinin sənaye artımına demək olar ki, heç bir təsir göstərmədi. İstehsalçılar ABŞ-da azalan tələbatın təsirini azaltmaq üçün ixracatlarını Cənub-Şərqi Asiya, Afrika və Latın Amerikasına yönləndirdilər.
Çindəki həddindən artıq istehsal gücü və deflyasiyanın dünya bazarlarında mal bolluğu yaratmasından və öz istehsal sektorlarını təhdid etməsindən ehtiyat edərək getdikcə daha çox hökumət Vaşinqtonda qəbul edilənlərə bənzər ticarət məhdudiyyətlərini tətbiq etməyi düşünür.