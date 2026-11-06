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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Fransada etirazlar zamanı 600-dən çox şəxs saxlanılıb, 112 polis yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 16:21
    Fransada etirazlar zamanı 600-dən çox şəxs saxlanılıb, 112 polis yaralanıb

    Fransada polis noyabrın 5-dəki genişmiqyaslı etirazlar zamanı 642 nəfəri saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.

    Həmçinin bildirilib ki, iğtişaşlar zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 112 əməkdaşı yaralanıb.

    Fransada etiraz aksiyaları
    В ходе протестов во Франции задержаны свыше 600 человек, 112 полицейских пострадали
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