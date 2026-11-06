Fransada etirazlar zamanı 600-dən çox şəxs saxlanılıb, 112 polis yaralanıb
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2026
- 16:21
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Fransada polis noyabrın 5-dəki genişmiqyaslı etirazlar zamanı 642 nəfəri saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.
Həmçinin bildirilib ki, iğtişaşlar zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 112 əməkdaşı yaralanıb.
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