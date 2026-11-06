В ходе протестов во Франции задержаны свыше 600 человек, 112 полицейских пострадали

Во Франции в ходе масштабных протестов 5 ноября полиция задержала 642 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Также сообщается, что число пострадавших сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков составило 112 человек.

По данным профсоюзов, по всей Франции в протестах приняли участие 1,6 млн человек, по сравнению с 800 тыс. 17 и 24 октября и 500 тыс. 31 октября.

По данным Министерства внутренних дел, 17 октября на улицах находилось 550 тыс. человек, в следующую субботу - 410 тыс., а 31 октября - 320 тыс.

"Хотя 17 октября было отмечено значительным ущербом и 2 628 арестами, последующие дни были спокойнее. 24 и 31 октября полиция арестовала 1 435 и 779 человек соответственно", - сообщили в ведомстве.

Между тем, массовое социально-политическое протестное движение "Желтые жилеты", призвало 7 ноября провести акцию высокой стоимости жизни в стране.

Межпрофсоюзная группа и молодежные организации также призвали к мобилизации в субботу.