После рекордного года экспорт Китая резко ускорился в 2026 году

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 08:20
    Темпы роста экспорта Китая ускорились в период с января по февраль, что позволяет второй по величине экономике мира приблизиться к рекордному профициту торгового баланса в размере 1,2 триллиона долларов в течение 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные таможни Китая, опубликованные 10 марта.

    Согласно информации, объемы экспорта из крупнейшего азиатского логистического центра выросли на 21,8% в долларовом выражении за период с января по февраль, что значительно выше показателя в 6,6%, зафиксированного в декабре, и намного превысило медианный прогноз опроса Reuters, составлявший 7,1%.

    Согласно данным, торговый профицит Китая составил 213,6 млрд долларов, что значительно превышает показатель в 169,21 млрд долларов, зафиксированный за тот же период прошлого года. Экономисты прогнозировали торговый дефицит в размере 179,6 млрд долларов.

    Если посмотреть на оставшуюся часть года, то, судя по всему, практически нет никаких признаков прекращения доминирования Китая в экспорте.

    Возобновленная президентом США Дональдом Трампом в 2025 году тарифная война практически не повлияла на темпы промышленного развития Китая, поскольку производители перенаправили свой экспорт в Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку, чтобы смягчить последствия снижения спроса со стороны США.

    В настоящее время все больше правительств рассматривают возможность введения торговых ограничений, аналогичных тем, что были приняты в Вашингтоне, опасаясь, что избыточные производственные мощности и дефляция в Китае приводят к появлению излишков товаров на мировых рынках и угрожают их собственным производственным секторам.

    Rekord bir ildən sonra Çinin ixracı 2026-cı ildə də kəskin şəkildə artıb
