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    Merts və Tramp Ukraynadakı müharibənin tezliklə başa çatdırılmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 16:23
    Merts və Tramp Ukraynadakı müharibənin tezliklə başa çatdırılmasını müzakirə ediblər

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts və ABŞ Prezidenti Donald Tramp telefonla Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

    "Report"un "Handelsblatt"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Almaniya hökumətinin nümayəndəsi Ştefan Kornelius bildirib.

    Tərəflər münaqişənin ən qısa zamanda başa çatdırılmasının zəruriliyini qeyd ediblər.

    Ş.Kornelius əlavə edib ki, sülh müqaviləsi NATO tərəfdaşlarının mövqeyini nəzərə almalıdır.

    Donald Tramp Fridrix Merts Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Мерц и Трамп обсудили скорейшее завершение войны в Украине
    MiniBoss
    MiniBoss

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