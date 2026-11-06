Merts və Tramp Ukraynadakı müharibənin tezliklə başa çatdırılmasını müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2026
- 16:23
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Almaniya Kansleri Fridrix Merts və ABŞ Prezidenti Donald Tramp telefonla Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər.
"Report"un "Handelsblatt"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Almaniya hökumətinin nümayəndəsi Ştefan Kornelius bildirib.
Tərəflər münaqişənin ən qısa zamanda başa çatdırılmasının zəruriliyini qeyd ediblər.
Ş.Kornelius əlavə edib ki, sülh müqaviləsi NATO tərəfdaşlarının mövqeyini nəzərə almalıdır.
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