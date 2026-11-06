Мерц и Трамп обсудили скорейшее завершение войны в Украине
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 16:10
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Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины.
Как передает Report со ссылкой на Handelsblatt, об этом сообщил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
Стороны обсудили необходимость скорейшего завершения конфликта.
Корнелиус добавил, что мирное соглашение должно учитывать позицию партнеров по НАТО.
Представитель правительства отметил, что после выборов в США переговорный процесс приобрел новую срочность, а его мандат стал значительно более конкретным.
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