İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İndoneziyada məişət tullantıları poliqonundakı uçqunda 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 08:22
    İndoneziyada məişət tullantıları poliqonundakı uçqunda 7 nəfər ölüb

    Yağışlardan sonra uçqun baş verən İndoneziyanın ən böyük məişət tullantıları poliqonu "Bantargebanq"da axtarış-xilasetmə əməliyyatı başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəsmi nümayəndələrdən biri "Reuters" agentliyinə bildirib.

    Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində 7 nəfər ölüb, onların hamısının cəsədləri aşkar edilib.

    Hadisə noyabrın 8-də axşam saatlarında baş verib. Axtarış işlərinə 300-dən çox xilasedici, polislər, hərbçilər, könüllülər, ağır texnika və xüsusi təlim keçmiş itlər cəlb olunmuşdu.

    Qeyd edək ki, "Bantargebanq" 35 milyon əhalisi olan Cakarta metropolisinin əsas məişət tullantıları poliqonudur. Poliqonun həddindən artıq yüklənməsi ilə bağlı bir neçə dəfə xəbərdarlıq olunub. Ötən ilin sonlarında hökumət "Bantargebanq"ın ərazisini təmizləmək üçün tullantıların enerjiyə çevrilməsi layihəsini elan edib. Layihənin icrası üçün 2 il müddət müəyyənləşdirilib.

    İndoneziya Uçqun
    В Индонезии при обрушении мусорного полигона погибли семь человек

    Son xəbərlər

    08:32

    Rekord bir ildən sonra Çinin ixracı 2026-cı ildə də kəskin şəkildə artıb

    Digər ölkələr
    08:22

    İndoneziyada məişət tullantıları poliqonundakı uçqunda 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    08:09

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:02

    Əraqçi ABŞ Mərkəzi Komandanlığına təşəkkür edib

    Region
    07:42

    Kim Çen Inın bacısı: ABŞ-Cənubi Koreya birgə hərbi təlimləri regional sabitliyə xələl gətirir

    Digər ölkələr
    07:16

    Ağ Evin telefon dinləmələrini ifşa edən Niksonun köməkçisi vəfat edib

    Digər ölkələr
    06:50

    ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: Əfqanıstana yardım qiymətləndirilməlidir

    Digər ölkələr
    06:14

    Kolumbiyanın hakim partiyası Senatda çətinliklərlə üzləşə bilər

    Digər ölkələr
    05:42

    Tramp: ABŞ İrana 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti