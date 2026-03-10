В Индонезии при обрушении мусорного полигона погибли семь человек
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 07:42
Индонезийские власти завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения мусорного полигона, в результате которого погибли семь человек, поскольку местонахождение всех находившихся там людей уже установлено.
Как передает Report, об этом Reuters сообщил один из официальных представителей.
В сообщении говорится, что гора мусора обрушилась на полигоне Бантарагебанг - крупнейшем в стране. Причиной стали сильные дожди.
Спасатели завершили поисковую операцию на объекте, расположенном на окраине Джакарты, после того как было найдено тело последней из семи жертв, оказавшихся под завалами мусора, сообщила глава местного спасательного агентства Дезиана Картика Бахари. В то же время сообщается о шести выживших в результате происшествия.
