Əraqçi ABŞ Mərkəzi Komandanlığına təşəkkür edib

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 08:02
    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ABŞ Mərkəzi Komandanlığına (CENTCOM) Vaşinqtonun Tehranla münaqişədə Yaxın Şərq ölkələrində HIMARS çoxsaylı buraxılışlı raket sisteminin (MLRS) yerləşdirilməsini və istifadəsini qəbul etdiyinə görə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri "X" hesabında yazıb.

    "CENTCOM, qonşularımızın ərazisindən istifadə edərək əhalimizə qarşı HIMARS sistemləri yerləşdirdiyinizi etiraf etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm", - deyə o yazıb.

    Əraqçi həmçinin qeyd edib ki, İran bu sistemləri raketləri ilə məhv edərsə, heç kim şikayət etməməlidir.

    Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США

