Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США (CENTCOM) за признание того, что Вашингтон размещает и применяет реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS на территориях ближневосточных стран в конфликте с исламской республикой.

Как передает Report, об этом глава МИД Ирана написал в соцсети X.

"Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения", - написал он.

Арагчи также отметил, что "никто теперь не должен жаловаться", если Иран уничтожит эти системы своими ракетами.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.