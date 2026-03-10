Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 04:59
    Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США (CENTCOM) за признание того, что Вашингтон размещает и применяет реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS на территориях ближневосточных стран в конфликте с исламской республикой.

    Как передает Report, об этом глава МИД Ирана написал в соцсети X.

    "Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения", - написал он.

    Арагчи также отметил, что "никто теперь не должен жаловаться", если Иран уничтожит эти системы своими ракетами.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

    Иран Аббас Арагчи США
    Ты - Король

    Последние новости

    04:59

    Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США

    В регионе
    04:47

    Трамп: США могут "по-дружески" установить контроль над Кубой

    Другие страны
    04:28

    Правящая партия Колумбии станет крупнейшей силой в Сенате, но без большинства

    Другие страны
    04:13

    КСИР: Некоторые страны могут получить право на проход через Ормузский пролив

    В регионе
    03:48

    У берегов Италии произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    03:11

    The Jerusalem Post: Израильские чиновники ждут затяжного конфликта с "Хезболлах"

    Другие страны
    02:56

    Лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить цены на энергоносители и бюрократические барьеры

    Другие страны
    02:17
    Фото

    Опыт Азербайджана в сфере гендерного равенства приведен в ООН в качестве примера

    Внешняя политика
    01:54

    Лидеры Турции и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    Лента новостей