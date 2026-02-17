İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İran Prezidenti: ABŞ ilə danışıqlar Xameneinin koordinasiyası ilə aparılır

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 23:24
    İran Prezidenti: ABŞ ilə danışıqlar Xameneinin koordinasiyası ilə aparılır
    Məsud Pezeşkian

    ABŞ ilə danışıqlar İranın ali dini lideri Əli Xameneinin koordinasiyası ilə aparılır və məqsəd problemləri həll etməkdir.

    "Report" "Entekhab"a istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ruhanilərlə toplantıda deyib.

    "O (Xamenei – red.) bütün sahələrdə hökuməti dəstəkləyir", - İran Prezidenti bildirib.

    Pezeşkianın sözlərinə görə, hökumətin interaktiv yanaşması sayəsində qarşıdurma əvəzinə, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma yolu seçilib.

