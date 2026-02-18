Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Ирана: Переговоры с США ведутся при координации Хаменеи

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 00:47
    Президент Ирана: Переговоры с США ведутся при координации Хаменеи

    Переговоры с США ведутся при координации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и мы нацелены на решение проблемы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Entekhab, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с духовенством.

    "Он (Хаменеи – ред.) поддерживает правительство во всех сферах", – отметил президент Ирана.

    По словам Пезешкиана, правительство, оставаясь приверженным интерактивному подходу, вместо конфронтации двигается по пути сотрудничества и взаимопонимания.

    Иранский президент также отметил, что правительство ведет с профильными органами переговоры по освобождению лиц, которые обманом "были привлечены к беспорядкам".

    "С представителями судебной системы ведутся переговоры по освобождению лиц, сыгравших минимальную роль в протестах и обманом привлеченных к беспорядкам. Устранение раскола в обществе является неизбежной необходимостью", - подчеркнул Пезешкиан.

    Масуд Пезешкиан Иран Али Хаменеи протесты
    İran Prezidenti: ABŞ ilə danışıqlar Xameneinin koordinasiyası ilə aparılır
