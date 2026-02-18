Президент Ирана: Переговоры с США ведутся при координации Хаменеи
Переговоры с США ведутся при координации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и мы нацелены на решение проблемы.
Как сообщает Report со ссылкой на Entekhab, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с духовенством.
"Он (Хаменеи – ред.) поддерживает правительство во всех сферах", – отметил президент Ирана.
По словам Пезешкиана, правительство, оставаясь приверженным интерактивному подходу, вместо конфронтации двигается по пути сотрудничества и взаимопонимания.
Иранский президент также отметил, что правительство ведет с профильными органами переговоры по освобождению лиц, которые обманом "были привлечены к беспорядкам".
"С представителями судебной системы ведутся переговоры по освобождению лиц, сыгравших минимальную роль в протестах и обманом привлеченных к беспорядкам. Устранение раскола в обществе является неизбежной необходимостью", - подчеркнул Пезешкиан.