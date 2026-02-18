Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничество

Интеграция с Центральной Азией для Азербайджана - это не просто политическое заявление, а реальное сотрудничество, основанное на конкретных экономических, транспортных и энергетических проектах.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса и директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде, выступая на международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

По его словам, за последние пять лет связи Азербайджана со странами Центральной Азии значительно укрепились

"То, что Азербайджан стал одним из ключевых участников Совета глав государств Центральной Азии, - символичное событие. Для достижения этого был реализован ряд экономических проектов. Активно развиваются и связи Азербайджана с Китаем, что также создает дополнительные возможности для стран Центральной Азии", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне придала серьезный импульс региональной интеграции.

"Именно после Победы динамика интеграции усилилась как внутри региона, так и в более широком пространстве. Страны Центральной Азии были среди первых, кто выразил поддержку Азербайджану. В Карабахе при участии Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана построены школы, при поддержке правительства Туркменистана реализуются новые проекты. Политическая, экономическая и финансовая поддержка способствовала укреплению наших связей", - сказал Исмаилзаде.

Он также подчеркнул, что формат C6 должен функционировать на постоянной основе и наполняться конкретными инициативами.

"Все процессы показывают, что интеграция с Центральной Азией - это не просто заявление, а реальное партнерство в экономике, транспорте и энергетике. У формата C6 есть большие перспективы", - заключил он.