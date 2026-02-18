В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство".

Как сообщает Report, в мероприятии, которое пройдет 19 февраля при организации Бакинской инициативной группы (БИГ), впервые примут участие антропологи и психотерапевты, работающие непосредственно на местах с коренным населением колониальных территорий, эксперты, участвовавшие в создании Виртуального музея, посвященного колониализму, а также руководители движений за независимость, действующих на этих территориях, и исследователи, специализирующиеся в сфере неоколониализма.

На конференции будут обсуждены вопросы по изучению травматического и социального опыта народов, подвергшихся колонизации в различных социальных и культурных контекстах, структурных проблем, возникающих в результате незаконной деятельности колониальных держав, и продолжающихся случаев неравенства, а также обеспечения доступа к информации для документирования, анализа и вынесения этого опыта на международный уровень.

Также в центре внимания будут вопросы интеграции цифровых и научных платформ с соответствующими виртуальными системами международных организаций, обеспечения доступности для международных исследовательских групп, изучающих колониализм, экспертов и судебных материалов.