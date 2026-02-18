Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 10:47
    В Баку состоится международная конференция на тему Неоколониализм и глобальное неравенство

    В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство".

    Как сообщает Report, в мероприятии, которое пройдет 19 февраля при организации Бакинской инициативной группы (БИГ), впервые примут участие антропологи и психотерапевты, работающие непосредственно на местах с коренным населением колониальных территорий, эксперты, участвовавшие в создании Виртуального музея, посвященного колониализму, а также руководители движений за независимость, действующих на этих территориях, и исследователи, специализирующиеся в сфере неоколониализма.

    На конференции будут обсуждены вопросы по изучению травматического и социального опыта народов, подвергшихся колонизации в различных социальных и культурных контекстах, структурных проблем, возникающих в результате незаконной деятельности колониальных держав, и продолжающихся случаев неравенства, а также обеспечения доступа к информации для документирования, анализа и вынесения этого опыта на международный уровень.

    Также в центре внимания будут вопросы интеграции цифровых и научных платформ с соответствующими виртуальными системами международных организаций, обеспечения доступности для международных исследовательских групп, изучающих колониализм, экспертов и судебных материалов.

    неоколониализм глобальное неравенство Бакинская инициативная группа конференция
    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    10:55

    Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничество

    Внешняя политика
    10:54

    BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУ

    Энергетика
    10:53

    Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономики

    ИКТ
    10:47

    В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"

    Внешняя политика
    10:42
    Фото

    В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координации

    Инфраструктура
    10:42

    На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 год

    Энергетика
    10:35

    Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной Азии

    Внешняя политика
    10:25
    Видео

    Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистики

    Медиа
    10:18

    В Башкортостане задержана министр культуры

    Другие страны
    Лента новостей