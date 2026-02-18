İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 10:25
    Bakıda Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Təşəbbüs Qrupunun (BTQ) təşkilatçılığı ilə fevralın 19-da baş tutacaq tədbirə ilk dəfə müstəmləkə ərazilərinin yerli əhalisi ilə birbaşa yerində işləyən antropoloqlar və psixoterapevtlər, müstəmləkəçiliyə həsr edilmiş Virtual Muzeyin yaradılmasında iştirak etmiş ekspertlər, eləcə də həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən müstəqillik hərəkatlarının rəhbər şəxsləri, həmçinin neokolonializm sahəsində ixtisaslaşmış tədqiqatçılar qatılacaqlar.

    Konfransda müxtəlif sosial və mədəni kontekstlərdə müstəmləkəyə məruz qalmış xalqların travmatik və sosial təcrübələri, müstəmləkə güclərinin qanunsuz fəaliyyətindən qaynaqlanan struktur problemlər və davam edən bərabərsizlik hallarının birbaşa öyrənilməsi, eləcə də bu təcrübələrin sənədləşdirilməsi, təhlili və beynəlxalq müstəviyə çıxarılması üçün məlumatlara əlçatanlığın təmin olunması məsələləri ətrafında müzakirələr aparılacaq.

    Eyni zamanda, fərdi həyat hekayələrinin sənədləşdirilməsi və bu tipli materialların beynəlxalq platformalarda yayılması, xüsusilə kolonializmin əsarət altında yaşayan xalqlarda yaratdığı travmatik təsirlər və psixoloji nəticələrinin elmi tədqiqat obyekti kimi nəzərdən keçirilməsi məsələləri gündəmə gətiriləcək.

    Müzakirələrdə həmçinin rəqəmsal və elmi platformaların beynəlxalq təşkilatların müvafiq virtual sistemləri ilə inteqrasiyası, müstəmləkəçiliyi tədqiq edən beynəlxalq araşdırma qrupları, ekspertlər və məhkəmə materialları üçün əlçatanlığın təmin olunması məsələləri diqqət mərkəzində olacaq.

    Qeyd edək ki, konfrans tarixi baxımdan əhəmiyyətlidir. Belə ki, ilk dəfə antropoloqlar və psixoterapevtlər müstəmləkə əsarətindən təsirlənən yerli əhali ilə birbaşa işləyərək fərdi və qrup müsahibələr aparıb, travmatik təcrübələri qiymətləndirib, həyat hekayələrini sənədləşdirib, həmçinin sosial, mədəni və psixoloji təsirləri sistemli şəkildə qeydə alıblar.

    Xatırladaq ki, beynəlxalq tədbirdən əvvəl müstəmləkəçiliyi qlobal səviyyədə əks etdirən dünyada ilk Virtual Muzeyin təqdimatının keçiriləcəyi və geniş ictimaiyyətə təqdim ediləcəyi gözlənilir. Bakı Təşəbbüs Qrupu tərəfindən yaradılan Virtual Muzey dünyada müstəmləkəçiliyə və onun yeni təzahürlərinə həsr edilmiş ilk virtual platforma olacaq.

    Neokolonializmlə mübarizə Bakı Təşəbbüs Qrupu müstəmləkəçilik Virtual Muzey
    В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"

    Son xəbərlər

    11:09
    Foto

    Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıb

    Daxili siyasət
    11:09

    İlham Əliyev qambiyalı həmkarını milli bayramları münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:04

    Vergi ombudsmanı ötən il 73 vergi ödəyicisinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edib

    Maliyyə
    10:52

    Azərbaycan çempionatında Ayan Allahverdiyevaya ilk olaraq məğlubiyyət verilməsinin səbəbi bəlli olub

    Futbol
    10:49

    Kuşkumbayev: C6 formatı Mərkəzi Asiyanın potensialını keyfiyyətcə genişləndirir

    Xarici siyasət
    10:43

    I Qarabağ müharibəsinin daha 17 itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    10:40
    Foto

    BDU "BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited"lə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

    Energetika
    10:35

    4SİM: Enerji sektorunda süni intellektə dair ilk sistemli konsept hazırlanıb

    Energetika
    10:34

    BP BDU üçün yeni rəqəmsal kitabxananın yaradılmasına dəstək olub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti