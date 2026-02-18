В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координации

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялось 8-е заседание Межведомственной аэропортовой комиссии по авиационной безопасности.

Об этом Report сообщает со ссылкой на аэропорт.

Согласно информации, в заседании приняли участие Холдинг AZCON, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Государственное агентство гражданской авиации, соответствующие структуры, осуществляющие деятельность в сфере воздушного транспорта, профильные государственные органы, а также руководящий состав других субъектов авиационной отрасли.

В рамках заседания был проанализирован текущий уровень национальной системы авиационной безопасности, в качестве основных приоритетов определены внедрение принципов риск-ориентированного подхода, оптимизация межведомственной оперативной координации и обеспечение постоянного мониторинга соответствия международным стандартам. Достигнута договоренность о принятии дополнительных превентивных мер, направленных на повышение эффективности процедур безопасности и управление операционными рисками.

Одним из ключевых направлений обсуждения стала подготовка к 13-му Всемирному форуму по вопросам городского развития (WUF13), который состоится в мае текущего года в Баку. В период проведения форума предусмотрено введение усиленного режима безопасности, обеспечение бесперебойного управления перемещением пассажиров и делегаций, а также запуск единого механизма оперативной координации между всеми задействованными структурами.

По итогам заседания определены направления деятельности по дальнейшему укреплению институционального взаимодействия в сфере безопасности, обеспечению высокого уровня готовности в период проведения международных мероприятий и превентивному управлению стратегическими рисками.