    WUF13-lə bağlı vahid əməliyyat koordinasiya mexanizmi işə salınacaq

    İnfrastruktur
    • 18 fevral, 2026
    • 10:01
    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Aviasiya Təhlükəsizliyi üzrə Aeroport İdarələrarası Komissiyasının 8-ci iclası keçirilib.

    "Report" bu barədə hava limanına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, iclasda Azərbaycan Nəqliyyat və Telekommunikasiya Holdinqi ("AZCON Holding"), "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi, hava nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq strukturlar, aidiyyəti dövlət qurumları və digər aviasiya subyektlərinin rəhbər heyəti iştirak edib.

    İclas çərçivəsində ölkənin aviasiya təhlükəsizliyi sisteminin mövcud vəziyyəti təhlil olunub, risk əsaslı yanaşma prinsiplərinin tətbiqi, qurumlararası operativ koordinasiyanın optimallaşdırılması və beynəlxalq standartlara uyğunluğun davamlı monitorinqi əsas prioritet kimi müəyyən edilib. Təhlükəsizlik prosedurlarının effektivliyi və əməliyyat risklərinin idarə olunması istiqamətində əlavə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub.

    Müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri mayda Bakıda keçiriləcək 13-cü Dünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) hazırlıq olub. Forum dövründə gücləndirilmiş təhlükəsizlik rejiminin tətbiqi, sərnişin və nümayəndə heyətlərinin hərəkətinin fasiləsiz idarə olunması, eləcə də bütün aidiyyəti qurumlar arasında vahid əməliyyat koordinasiya mexanizminin işə salınması nəzərdə tutulur.

    İclasın yekununda təhlükəsizlik sahəsində institusional əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, beynəlxalq tədbirlər dövründə yüksək hazırlıq səviyyəsinin təmin olunması və strateji risklərin qabaqlayıcı idarə olunması üzrə fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilib.

    AZCON Holding Azərbaycan Hava Yolları Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi
