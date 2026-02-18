BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУ

Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось открытие современной библиотеки с цифровым управлением, созданной компанией BP в рамках программы социальных инвестиций.

Как сообщает Report, новая цифровая библиотека поможет значительно укрепить образовательный процесс в БГУ, создавая возможность удаленного и прямого доступа к базе знаний для студентов и преподавательского состава.

Отмечается, что библиотека также облегчит доступ к информации и сбор данных, одновременно предоставляя пользователям возможность делиться контентом, выполнять сложные поиски и хранить исследовательские данные.

В существующей библиотеке БГУ хранится около 2,5 млн редких книг, рукописей и исторических документов. Новая система поможет улучшить сохранение и хранение этого библиотечного фонда путем применения современных практик цифрового архивирования и управления инвентарем.

Проект включал три основных компонента: разработка специального программного обеспечения, обеспечивающего полное управление всем библиотечным фондом посредством электронной базы данных, создание эффективной системы управления инвентарем, включая применение отслеживающих чипов к книгам, а также полную интеграцию ручных терминалов и материалов, оснащенных чипами, в программную платформу. Третий компонент - это установка необходимой физической инфраструктуры для эффективного функционирования новой цифровой библиотечной системы.

Общая стоимость проекта составила 805,29 тыс. манатов (около $473,7 тыс.), и эта сумма охватывает разработку программного обеспечения, создание системы управления инвентарём, а также установку всего необходимого оборудования и инфраструктуры.