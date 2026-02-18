Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУ

    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 10:54
    BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУ

    Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось открытие современной библиотеки с цифровым управлением, созданной компанией BP в рамках программы социальных инвестиций.

    Как сообщает Report, новая цифровая библиотека поможет значительно укрепить образовательный процесс в БГУ, создавая возможность удаленного и прямого доступа к базе знаний для студентов и преподавательского состава.

    Отмечается, что библиотека также облегчит доступ к информации и сбор данных, одновременно предоставляя пользователям возможность делиться контентом, выполнять сложные поиски и хранить исследовательские данные.

    В существующей библиотеке БГУ хранится около 2,5 млн редких книг, рукописей и исторических документов. Новая система поможет улучшить сохранение и хранение этого библиотечного фонда путем применения современных практик цифрового архивирования и управления инвентарем.

    Проект включал три основных компонента: разработка специального программного обеспечения, обеспечивающего полное управление всем библиотечным фондом посредством электронной базы данных, создание эффективной системы управления инвентарем, включая применение отслеживающих чипов к книгам, а также полную интеграцию ручных терминалов и материалов, оснащенных чипами, в программную платформу. Третий компонент - это установка необходимой физической инфраструктуры для эффективного функционирования новой цифровой библиотечной системы.

    Общая стоимость проекта составила 805,29 тыс. манатов (около $473,7 тыс.), и эта сумма охватывает разработку программного обеспечения, создание системы управления инвентарём, а также установку всего необходимого оборудования и инфраструктуры.

    BP-Azerbaijan Бакинский государственный университет образование социальные инвестиции библиотека
    BP BDU üçün yeni rəqəmsal kitabxananın yaradılmasına dəstək olub
    bp supports creation of new digital library for Azerbaijan's BSU
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    Политолог: C6 находится в авангарде трансформаций, происходящих в Южном Кавказе и ЦА

    Внешняя политика
    11:25

    Россия и Иран с 1 апреля приступят к реализации проекта ж/д линии Решт-Астара

    В регионе
    11:23

    Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:21

    Стоимость золота незначительно повысилась

    Финансы
    11:21
    Фото

    БГУ подписал соглашение о сотрудничестве с BP Exploration (Caspian Sea) Limited

    Энергетика
    11:14

    Токаев примет участие в инаугурационном заседании Совета мира в Вашингтоне

    В регионе
    11:12

    4SIM: Разработана первая системная концепция применения ИИ в энергосекторе

    Энергетика
    11:05

    Темирлан Разбаев: Рост интереса мировых держав требует координации позиций стран ЦА

    Внешняя политика
    10:59

    В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

    Внутренняя политика
    Лента новостей