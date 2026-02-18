Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономики

В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на пресс-конференции по итогам деятельности организации за 2025 год.

По его словам, стратегия развития цифровой экономики охватывает 2026-2029 годы, и в рамках документа определены 3 цели, 9 приоритетных направлений и 50 инициатив.

Джафаров отметил, что инициативы распределены по трем ключевым направлениям - бизнес, общество и государство:

"В целом 26 инициатив ориентированы на бизнес, 15 - на общество и 9- на государство. Главная цель - формирование экосистемы цифровой экономики, ускорение цифровизации бизнеса и создание добавленной стоимости за счет новых цифровых бизнес-моделей".

Он добавил, что в результате реализации стратегии планируется вовлечь сотни предприятий в программы цифровой трансформации, создать новые стартапы и увеличить долю высококвалифицированных специалистов в сфере ИКТ: "В результате реализации стратегии планируется вовлечь 300 предприятий в программы цифровой трансформации, создать 250 новых стартапов, предоставить 200 МСП доступ к цифровым рынкам и привлечь к тренингам 40 тыс. граждан".

По словам исполнительного директора, планируется создать добавленную стоимость в 70 млн манатов с помощью решений на основе генеративного искусственного интеллекта.