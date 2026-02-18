İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fariz Cəfərov: "Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyat ekosistemi formalaşdırılacaq"

    İKT
    • 18 fevral, 2026
    • 10:19
    Fariz Cəfərov: Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyat ekosistemi formalaşdırılacaq

    Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyat ekosistemi formalaşdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM) icraçı direktoru Fariz Cəfərov qurumun 2025-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair strategiya 2026–2029-cu illəri əhatə edir və sənəd çərçivəsində 3 məqsəd, 9 prioritet istiqamət və 50 təşəbbüs müəyyənləşdirilib.

    F.Cəfərov bildirib ki, təşəbbüslər biznes, cəmiyyət və dövlət istiqamətləri üzrə bölüşdürülüb: "Ümumilikdə təşəbbüslərin 26-sı biznes, 15-i cəmiyyət, 9-u isə dövlət üzrə nəzərdə tutulub. Əsas hədəf rəqəmsal iqtisadiyyat ekosisteminin formalaşdırılması, mövcud bizneslərin rəqəmsallaşmasının sürətləndirilməsi və yeni rəqəmsal biznes modelləri vasitəsilə əlavə dəyərin yaradılmasıdır".

    O qeyd edib ki, strategiyanın icrası nəticəsində yüzlərlə müəssisənin rəqəmsal transformasiya proqramlarına cəlb olunması, yeni startapların yaradılması və İKT üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin payının artırılması nəzərdə tutulur: "Strategiyanın icrası nəticəsində 300 müəssisənin rəqəmsal transformasiya proqramlarında iştirakı, 250 yeni startapın yaradılması, 200 KOB-un rəqəmsal bazarlara çıxışı və 40 min vətəndaşın təlimlərə cəlb olunması nəzərdə tutulur".

    İcraçı direktorun sözlərinə görə, generativ süni intellekt əsaslı həllər vasitəsilə 70 milyon manat dəyərin yaradılması planlaşdırılır.

    4SİM Fariz Cəfərov rəqəmsal iqtisadiyyat
    Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономики
    Fariz Jafarov: Digital economy ecosystem to be formed in Azerbaijan

