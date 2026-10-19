Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять
Внутренняя политика
- 19 октября, 2026
- 21:08
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На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован очередной видеоролик, посвященный Отечественной войне.
Как передает Report, в публикации говорится:
"Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять".
Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır. https://t.co/meZb0WUCZo— İlham Əliyev (@azpresident) October 19, 2026
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Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплятьВнутренняя политика