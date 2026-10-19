Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять

    Внутренняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 21:08
    Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять

    На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован очередной видеоролик, посвященный Отечественной войне.

    Как передает Report, в публикации говорится:

    "Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять".

    Ильхам Алиев 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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    President Ilham Aliyev's social media accounts shared new video
    44 - Tezliklə
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