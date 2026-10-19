İlham Əliyev: Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır
Daxili siyasət
- 19 oktyabr, 2026
- 21:07
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı növbəti videoçarx paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır".
İlham Əliyev: Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır
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