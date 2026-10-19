İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev: Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır

    Daxili siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 21:07
    İlham Əliyev: Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı növbəti videoçarx paylaşılıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır".

    İlham Əliyev: Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır

    İlham Əliyev 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Video
    Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared new video
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