Власти Италии направят 500 военных в Милан после массовых беспорядков
- 19 октября, 2026
- 21:39
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Правительство Италии направит 500 военнослужащих в Милан для обеспечения общественного порядка после массовых беспорядков и погромов, произошедших в городе в минувшие выходные.
Как передает Report со ссылкой на газету Il Messaggero, соответствующий указ планируется утвердить 20 октября на чрезвычайном заседании Совета министров.
Решение было принято по итогам совещания премьер-министра Джорджи Мелони с представителями Министерства внутренних дел и правоохранительных органов.
Военнослужащие будут направлены в Милан для усиления мер безопасности и оказания поддержки правоохранительным органам.
По данным издания, ущерб торговому сектору города, включая магазины и бары в центре Милана, оценивается в 700 млн евро.
Значительные убытки связаны не только с актами вандализма, мародерством и грабежами, но и с вынужденным закрытием магазинов и ресторанов во время беспорядков.