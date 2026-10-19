Власти Италии направят 500 военных в Милан после массовых беспорядков

Правительство Италии направит 500 военнослужащих в Милан для обеспечения общественного порядка после массовых беспорядков и погромов, произошедших в городе в минувшие выходные.

Как передает Report со ссылкой на газету Il Messaggero, соответствующий указ планируется утвердить 20 октября на чрезвычайном заседании Совета министров.

Решение было принято по итогам совещания премьер-министра Джорджи Мелони с представителями Министерства внутренних дел и правоохранительных органов.

Военнослужащие будут направлены в Милан для усиления мер безопасности и оказания поддержки правоохранительным органам.

По данным издания, ущерб торговому сектору города, включая магазины и бары в центре Милана, оценивается в 700 млн евро.

Значительные убытки связаны не только с актами вандализма, мародерством и грабежами, но и с вынужденным закрытием магазинов и ресторанов во время беспорядков.