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    Власти Италии направят 500 военных в Милан после массовых беспорядков

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 21:39
    Власти Италии направят 500 военных в Милан после массовых беспорядков

    Правительство Италии направит 500 военнослужащих в Милан для обеспечения общественного порядка после массовых беспорядков и погромов, произошедших в городе в минувшие выходные.

    Как передает Report со ссылкой на газету Il Messaggero, соответствующий указ планируется утвердить 20 октября на чрезвычайном заседании Совета министров.

    Решение было принято по итогам совещания премьер-министра Джорджи Мелони с представителями Министерства внутренних дел и правоохранительных органов.

    Военнослужащие будут направлены в Милан для усиления мер безопасности и оказания поддержки правоохранительным органам.

    По данным издания, ущерб торговому сектору города, включая магазины и бары в центре Милана, оценивается в 700 млн евро.

    Значительные убытки связаны не только с актами вандализма, мародерством и грабежами, но и с вынужденным закрытием магазинов и ресторанов во время беспорядков.

    Акции протеста Италия
    Kütləvi iğtişaşlardan sonra Milana 500 hərbçi göndəriləcək
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